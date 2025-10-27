Qu'est-ce qu'un Plus Code ?

Un Plus Code (également connu sous le nom d'Open Location Code) est un système d'adressage numérique développé par Google qui permet d'identifier n'importe quel emplacement sur Terre en utilisant un code court au lieu d'adresses postales traditionnelles. Ces codes fonctionnent partout dans le monde, même dans les endroits sans systèmes d'adressage formels. Les Plus Codes sont particulièrement utiles dans les zones où les adresses postales n'existent pas ou ne sont pas fiables, ce qui les rend précieux pour les livraisons, les services d'urgence et la navigation.

Description de l'outil

Cet outil convertit entre les Plus Codes et les coordonnées géographiques dans les deux sens. Vous pouvez encoder des coordonnées de latitude et longitude en Plus Code, ou décoder un Plus Code en coordonnées correspondantes. Le convertisseur utilise la bibliothèque officielle Plus Codes pour garantir des conversions précises conformes à la spécification Open Location Code.

Fonctionnalités

Conversion bidirectionnelle : Convertissez les coordonnées en Plus Codes et les Plus Codes en coordonnées

Support du format standard : Fonctionne avec les Plus Codes complets (inclut les codes globaux et locaux)

Coordonnées précises : Décode les Plus Codes en coordonnées du point central avec 6 décimales

Gestion des erreurs : Valide le format d'entrée et fournit des messages d'erreur clairs

Interface facile à utiliser : Convertisseur simple basé sur une zone de texte avec sélection déroulante

Cas d'utilisation

Génération d'adresses : Créer des adresses numériques pour les emplacements sans adresses postales traditionnelles

Partage de localisation : Partager des emplacements précis en utilisant des codes courts et faciles à communiquer

Services d'urgence : Fournir des coordonnées exactes pour les interventions d'urgence dans les zones reculées

Services de livraison : Permettre la livraison de colis vers des emplacements sans adresses formelles

Intégration cartographique : Convertir les Plus Codes d'applications comme Google Maps en coordonnées pour une utilisation dans d'autres systèmes

Recherche sur le terrain : Enregistrer et partager des données de localisation dans les zones sans adressage établi

Planification d'événements : Partager des points de rencontre ou des lieux en utilisant des codes simples au lieu d'adresses complexes

Détails de conversion

Coordonnées vers Plus Code : Entrez la latitude et la longitude séparées par une virgule (par exemple, "47.365561, 8.524508"). L'outil valide que la latitude est entre -90 et 90, et la longitude entre -180 et 180, puis génère un Plus Code complet.

Plus Code vers coordonnées : Entrez un Plus Code complet (par exemple, "8FVC9G8F+6X"). L'outil le décode et renvoie les coordonnées du point central au format degrés décimaux.